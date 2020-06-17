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Siyaset

Kosova’nın yeni Başbakanı Hoti’den Türkiye’ye teşekkür

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kosova’nın bu salgınla mücadeleyle başa çıkabilmesi için verdiği yardımlar nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:35:27 -
Kosova’nın yeni Başbakanı Hoti’den Türkiye’ye teşekkür

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kosova’nın bu salgınla mücadeleyle başa çıkabilmesi için verdiği yardımlar nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.


Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova’nın yeni Başbakanı Avdullah Hoti’yi makamında ziyaret etti. Görüşmede, Başbakan Hoti ve Büyükelçi Sakar, korona virüs salgınıyla ilgili son durumu ele aldı. Başbakan Hoti, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kosova’nın bu salgınla mücadeleyle başa çıkabilmesi için verdiği yardımlar nedneiyle teşekkürlerini ifade etti. Ülkedeki mevcut siyasi durum ve gelişmelerden bahseden Başbakan Hoti, görüşmede hükümetin, ekonomik toparlanma, hükümet programının uygulanması ve diğer öncelikler üzerinde gayretle çalıştığını söyledi.


Başbakan Hoti, Büyükelçi Sakar’a, Türkiye’nin, Kosova’nın devlet olarak tesisinin tüm dönemlerinde ülkeye ve halkına sürekli olarak verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Kosova Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliğin gelecekte karşılıklı menfaat alanlarında devam edeceğine inandığını vurguladı.

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