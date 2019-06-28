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Kosova’da Türk doktorlar bir haftada 103 ameliyat gerçekleştirdi

Kosova-Türkiye Sağlık Haftası çerçevesinde Türk uzman doktorlar, Kosovalı meslektaşlarıyla birlikte Priştine Devlet Hastanesinde 103 ameliyat, 20 anjiyo, 156 eko, bin 319 muayene ve 446 eğitim programı gerçekleştirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 11:59
Kosova’da Türk doktorlar bir haftada 103 ameliyat gerçekleştirdi

Kosova-Türkiye Sağlık Haftası çerçevesinde Türk uzman doktorlar, Kosovalı meslektaşlarıyla birlikte Priştine Devlet Hastanesinde 103 ameliyat, 20 anjiyo, 156 eko, bin 319 muayene ve 446 eğitim programı gerçekleştirdi.


Kosova’nın başkenti Priştine’de 6’ncısı düzenlenen Kosova-Türkiye Sağlık Haftası sona erdi. 17-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen organizasyonlarda Türk uzman doktorlar, Kosovalı meslektaşlarıyla birlikte Priştine Devlet Hastanesinde birçok ameliyat yaptı. Kosova-Türkiye Sağlık Haftası Kosova Koordinatörü Prof. Dr. Kadir Hüseyin yaptığı açıklamada, “Başarılı geçen bu sağlık haftası sonucunda misafir ettiğimiz 26 uzman Türk doktoru, Kosova doktorları ile ortaklaşa olarak 103 operasyon, bin 319 muayene, 446 eğitim ve 20 anjiyo ve 156 eko gerçekleştirmişlerdir” dedi.


“6’ncı Sağlık Haftası, istatistiklerini daha önce yapmış olduğumuz sağlık haftaları ile kıyasladığımızda her defasında sağlık hizmetleri önemli oranda artmış, daha fazla hastalara ulaşmış ve yardım sunmuşuz ki amacımız, hedeflediğimiz gibi Kosova halkına daha fazla sağlık hizmeti sunmak ve sağlık personeline eğitim ve tecrübe kazandırmaktı” şeklinde açıklama yapan Prof. Dr. Kadir Hüseyin, ameliyatların kardiyoloji, erişkin kardiyovasküler cerrahi ve çocuk kardiyovasküler cerrahisi, erişkin ve çocuk kardiyolojileri, genel cerrahi, anestezi ve yoğun bakım, çocuk cerrahisi, jinekoloji, kadın doğum, üroloji, abdominal cerrahi, oftalmoloji gibi alanlarda yapıldığını belirtti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:59
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