Kosova'da "erken seçim" tarihi belli oldu Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, ülkedeki erken genel seçimlerin 6 Ekim Pazar günü yapılması kararı aldı- Kosova Merkez Seçim Komisyonuna, erken seçimler için gerekli tüm önlemleri alması talimatı verildi

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, ülkedeki erken genel seçimlerin 6 Ekim'de yapılmasına karar verdi. Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Thaçi'nin, anayasal ve yasal yükümlülüklere dayanarak, ülkedeki erken genel seçimlerin 6 Ekim Pazar günü düzenlenmesi kararı aldığı bildirildi. Kosova Merkez Seçim Komisyonuna, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan karar doğrultusunda, erken seçimler için gerekli tüm önlemleri alması talimatı verildiği ifade edildi. - Erken seçime gitme kararı 22 Ağustos'ta alınmıştı Kosova Meclisinde 22 Ağustos'taki oylamada, oy çokluğuyla Meclis feshedilmiş ve erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Thaçi, Meclisin feshedilmesi kararnamesini bugün imzaladı. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Mahkemesince "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılmasının ardından, geçen ay görevinden istifa etmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.