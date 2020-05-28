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Kosova’da camiler yeniden ibadete açıldı

Kosova’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle bugün camiler yeniden ibadete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:16:44 -
Kosova’da camiler yeniden ibadete açıldı

Kosova’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle bugün camiler yeniden ibadete açıldı.


Kosova’da Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin hafifletilmesiyle yaklaşık 2.5 aydır kapalı alan camiler yeniden açıldı. Kosova İslam Birliği tarafından yapılan açıklama, Sağlık Bakanlığının kararı üzerine bugün ülke genelinde tüm camilerin ibadet için cemaate açıldığı duyuruldu. Açıklamada, cemaatin uyması gereken kurallara dikkat çekildi. Camilerde getirilen yeni kurallar kapsamında cemaatin abdesti evde alarak gelmesi istendi. Ayrıca namazın maske ile kılınması, camilerde el dezenfektanı bulunması, sosyal mesafenin korunması ve namaz dışında toplanmaların olmaması istendi. Cuma hutbesinin 10 dakikadan fazla sürmeyeceği, camilerdeki abdesthane ile tuvaletlerin kullanılmayacağı ve ileri yaştaki kişiler, kronik hastalığı bulunanlar ile virüs belirtisi olanların camilere gelmemesi gerektiği ifade edildi.


Kosova’da normale dönüş kapsamında bugün itibarıyla Kosovalılar yerel saatle 05.00 ile 21.00 arasında evden çıkabilecek. Böylelikle sokağa çıkma kısıtlaması 20 saatten 8 saate indirildi.

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