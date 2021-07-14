Kosova'da 1500 kişi zehirlendi: Ülkede acil durum ilan edildi
Kosova'nın Deçan kentinde yaklaşık bin 500 kişi bilinmeyen bir nedenle zehirlendi. Kent genelinde acil durum ilan edildi.
Zehirlenme vakasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Deçan Belediye Başkanı Bashkim Ramosaj, yaklaşık bin 500 vatandaşlarının henüz bilinmeyen bir nedenle zehirlendiğini ve tıbbi yardım talep ettiğini belirtti.
Basın toplantısı düzenleyen Deçan Belediyesi Aile Hekimliği Merkezi Müdürü Selmon Berisha, zehirlenen vatandaşların sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi.
Berisha, zehirlenen hastaların çoğunluğunu tedavi ettiklerini bazı hastaları ise komşu şehirlere sek etmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Zehirlenme vakasıyla ilgili 2 kişinin öldüğü iddia edilirken Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, bu ölümlerin zehirlenmeyle ilişkili olmadığını açıkladı.
Zehirlenmenin sudan kaynaklandığı iddia ediliyor.