  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kosova'da 1500 kişi zehirlendi: Ülkede acil durum ilan edildi
Dünya

Kosova'da 1500 kişi zehirlendi: Ülkede acil durum ilan edildi

Kosova'nın Deçan kentinde yaklaşık bin 500 kişi bilinmeyen bir nedenle zehirlendi. Kent genelinde acil durum ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 00:07:00 -
Kosova'da 1500 kişi zehirlendi: Ülkede acil durum ilan edildi

Zehirlenme vakasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Deçan Belediye Başkanı Bashkim Ramosaj, yaklaşık bin 500 vatandaşlarının henüz bilinmeyen bir nedenle zehirlendiğini ve tıbbi yardım talep ettiğini belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen Deçan Belediyesi Aile Hekimliği Merkezi Müdürü Selmon Berisha, zehirlenen vatandaşların sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi.

Berisha, zehirlenen hastaların çoğunluğunu tedavi ettiklerini bazı hastaları ise komşu şehirlere sek etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Zehirlenme vakasıyla ilgili 2 kişinin öldüğü iddia edilirken Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, bu ölümlerin zehirlenmeyle ilişkili olmadığını açıkladı.

Zehirlenmenin sudan kaynaklandığı iddia ediliyor. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay