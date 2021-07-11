Kosova Türkiye'den zırhlı araç alacak!

Kosova, yakın zamanda başlattığı kapsamlı askeri modernizasyonun bir parçası olarak Türkiye’den 14 adet BMC Vuran 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA) tedarik edecek. Söz konusu modernizasyon; 10 yıllık eğitim, reform ve dışarıdan askeri ekipman tedariki içeriyor ve Kosova’nın NATO ile uyumlu bir orduya sahip olmasını öngörüyor.

Tedarik planlarında ABD’den Foreign Military Sales (FMS) aracılığıyla yapılacak alımlar için ayrılmış 5.2 euroluk bir bütçe de var.

Geçtiğimiz yıllarda Kosova Sırbistan’ın potansiyel tepkisine rağmen düzenli ordu kurma niyetlerini belli etmişti. Bu niyet aynı zamanda ABD ve Almanya tarafından da desteklenmişti. Halihazırda KFOR (Kosovo Force) adı altında Kosova’da yaklaşık 3800 adet NATO personeli bulunmaktadır.

BMC Vuran 4×4

Çok Amaçlı Zırhlı Araç Vuran 4×4, BMC tarafından geliştirilen Çok Amaçlı Zırhlı Araç ailesinin bir üyesi. 9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkan Vuran 4×4 monokok tipte zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları ile mayına ve balistik tehditlere karşı koruma sağlamakta.

Vuran, ön ve arka kamera, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, uzaktan kumandalı otomatik silah istasyonu seçeneği, A/C ısıtma ve soğutma özellikleri ile de öne çıkıyor.