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Kosova INTERPOL üyeliğine alınmadı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrindeki 87. INTERPOL Genel Kurulu Toplantısı'nda Kosova'nın üyelik başvurusu oylandı.

20 Kasım 2018 Salı 15:05
Kosova INTERPOL üyeliğine alınmadı

İlk tur oylamada, 154 ülkenin 76'sı Kosova'nın üyeliğini desteklerken, 56 ülke karşı oy kullandı, 22 ülke ise çekimser kaldı. 3'te 2'lik çoğunluğun arandığı ikinci turda da Kosova'nın üyeliği için 68 ülke "evet", 51 ülke "hayır" oyu kullandı, 16 ülke de çekimser kaldı.

Kosova daha önce de 2010, 2015 ve 2017 yıllarında olmak üzere üç kez INTERPOL'e üyelik başvurusunda bulunmuştu.

KOSOVA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kosova hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kosova'nın INTERPOL üyeliğine karşı oy kullanılmasından hayal kırıklığı duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Sırbistan'ın vahşi kampanyasıyla, bir kez daha Kosova'ya ve Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi fikrine karşı olan karakterine tanıklık ettik. Kosova karşıtı oy, sadece suç ve suçlulara hizmet edecek." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Kosova'nın üyeliği için oy veren ve bu süreçte Kosova'ya yardım eden tüm ülkelere teşekkür edildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:05
  1. Dubai
  2. Interpol
  3. Kosova
  4. Sırbistan
  5. Üyelik

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