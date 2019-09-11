Kosova İngiltere maçı kaç kaç bitti? | Kosova İngiltere maç sonucu
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in de gol attığı EURO 2020 Elemeleri A Grubu eleme maçında Kosova, İngiltere deplasmanından 5-3 mağlup ayrıldı. İşte maça ilişkin detaylar...11 Eylül 2019 Çarşamba 00:02
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in de gol attığı EURO 2020 Elemeleri A Grubu eleme maçında Kosova, İngiltere deplasmanından 5-3 mağlup ayrıldı. İşte maça ilişkin detaylar...
İngiltere 5-3 Kosova
EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda yıldızlar topluluğu İngiltere, Vedat Muriçli Kosova'yı St Mary Stadyumu'nda konuk etti. St. Mary`s Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçta gülen taraf 5-3'le ev sahibi İngiltere oldu.
İngiltere'ye galibiyete getiren golleri Sterling, Kane ve Sancho (2) kaydetti. Kosova'nun sayıları ise Berisha (2) ve Vedat Muriç'ten geldi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç, ayrıca yaptığı 2 asistle yıldızlaştı.
Bu sonucun ardından İngilte 9 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Kosova ise 8 puanla 3. sırada yer aldı.
İngiltere - Kosova ilk 11'ler
İngiltere: Pickford, Alexander-Arnold, Keane, Maguire, Chilwell, Rice, Barkley, Henderson, Sterling, Sancho, Harry Kane.
Kosova: Muric, Hadergjonaj, Aliti, Voca, Rrahmani, Berisha, Vojvoda, Halimi, Muslija, Celina, Vedat Muriç
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