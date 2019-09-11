Kosova İngiltere maçı kaç kaç bitti? | Kosova İngiltere maç sonucu Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in de gol attığı EURO 2020 Elemeleri A Grubu eleme maçında Kosova, İngiltere deplasmanından 5-3 mağlup ayrıldı. İşte maça ilişkin detaylar...

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in de gol attığı EURO 2020 Elemeleri A Grubu eleme maçında Kosova, İngiltere deplasmanından 5-3 mağlup ayrıldı. İşte maça ilişkin detaylar... İngiltere 5-3 Kosova EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda yıldızlar topluluğu İngiltere, Vedat Muriçli Kosova'yı St Mary Stadyumu'nda konuk etti. St. Mary`s Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçta gülen taraf 5-3'le ev sahibi İngiltere oldu. İngiltere'ye galibiyete getiren golleri Sterling, Kane ve Sancho (2) kaydetti. Kosova'nun sayıları ise Berisha (2) ve Vedat Muriç'ten geldi. Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç, ayrıca yaptığı 2 asistle yıldızlaştı. Bu sonucun ardından İngilte 9 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Kosova ise 8 puanla 3. sırada yer aldı. İngiltere - Kosova ilk 11'ler İngiltere: Pickford, Alexander-Arnold, Keane, Maguire, Chilwell, Rice, Barkley, Henderson, Sterling, Sancho, Harry Kane. Kosova: Muric, Hadergjonaj, Aliti, Voca, Rrahmani, Berisha, Vojvoda, Halimi, Muslija, Celina, Vedat Muriç

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