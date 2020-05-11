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Aktüel

Kosova Başbakanı Kurti, tedbir amacıyla kendini karantinaya aldı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Entegrasyon Bakanlığında görevli bir yetkilinin korona virüs tanısı konulan bir kişiyle yakın teması olması nedeniyle kendini karantinaya aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:42:53 -
Kosova Başbakanı Kurti, tedbir amacıyla kendini karantinaya aldı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Entegrasyon Bakanlığında görevli bir yetkilinin korona virüs tanısı konulan bir kişiyle yakın teması olması nedeniyle kendini karantinaya aldı.


Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Entegrasyon Bakanlığında görevli bir yetkilinin korona virüs tanısı konulan bir kişiyle yakın teması olması nedeniyle kendini karantinaya aldığını duyurdu. Başbakan Kurti, kendisinin ve Başbakanlık çalışanlarının da söz konusu Avrupa Entegrasyon Bakanlığı’nda görevli yetkiliyle teması olduğunu belirtti.


Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Kurti, "Avrupa Entegrasyon Bakanlığı’nda görevli bir yetkilinin, korona virüs tanısı konulan bir kişiyle yakın teması olması nedeniyle bugün işe gitmedim. Testler yapıldı. Sonuçları bekliyoruz. Sosyal mesafeyi çerçevesinde söz konusu kişiyle benim ve Başbakanlık çalışanlarının da temasımız oldu. Bugün itibariyle sonuçlar çıkana kadar dairemde karantinada olacağım. Çalışmalarımı, aynı sorumlulukla dairemden yürüteceğim" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Kosova’da açıklanan son verilere göre korona virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde toplam 884 vaka tespit edildi. Virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 655 olarak açıklandı.

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