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Gündem 'Koskoca Enes Batur'u KYK yurduna koymak ne demek! Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum'
Gündem

'Koskoca Enes Batur'u KYK yurduna koymak ne demek! Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum'

Gazeteci Cüneyt Özdemir, koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen karantinadan kaçan, sonrasında ise KYK yurduna yerleştirilen Youtube fenomeni Enes Batur'un sosyal medya hesabından KYK yurdunu kötülemesine tepki gösterdi. Batur'u Ti'ye alan Özdemir, "Koskoca Enes Batur'u öğrenci yurduna koymak ne demek! Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 14:53:00 -

Youtube fenomeni Enes Batur koronavirüs yakalanmış, ve karantinadan kaçtığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, karantina kuralına uymayan Batur'u Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirdi. 

KYK yurdunu kötülemeye çalıştı

Polis eşliğinde KYK yurduna yerleştirilen Enes Batur, üzerine oyun oynandığını iddia ederek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunu kötülemeye çalıştı. Batur'un açıklamalarını gören gazeteci Cüneyt Özdemir, Batur'u ti'ye alan bir açıklama yaptı.

"Koskoca Enes Batur'u öğrenci yurduna koymak ne demek"

Cüneyt Özdemir yaptığı açıklamada Batur'a tepki gösterdi. Batur'u ti'ye alan Özdemir, "Koskoca Enes Batur'u öğrenci yurduna koymak ne demek! Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum! Çocuk korona kapmış, siz ne yapıyorsunuz? ZorEnes Baturla karantinaya alıyorsunuz onu. Siz kimsiniz ya..." ifadelerini kullandı.

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