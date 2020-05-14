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Aktüel

Köşk Ziraat Odası, çiftçilerin gününü tarlada kutladı

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ülke genelinde meydanlarda çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Aydın’ın Köşk ilçesinde tarlalarda kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:47:34 -
Köşk Ziraat Odası, çiftçilerin gününü tarlada kutladı

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ülke genelinde meydanlarda çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Aydın’ın Köşk ilçesinde tarlalarda kutlandı. Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna ve yönetim kurulu üyeleri, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tarla tarla dolaşıp çiftçilerin günlerini kutladı. Ziraat odası tarafından Dünya Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında tarlalarında çalışan çiftçilere organik gübre hediye edildi.


Hasat sezonunda olması nedeniyle erik ve çilek tarlalarını gezen Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, çiftçilik mesleğinin aynı zamanda kutsal bir meslek olduğunu belirterek, “İnsanlar hava ve sudan sonra aldıkları gıda ile hayatta kalabilir. Bunu da sağlayan çiftçilerimizdir. Özellikle son yaşadığımız süreçte tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu hatta hayati öneme sahip olduğunu gördük. Her yıl umutları bir başka bahara kalan çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerekir” diyerek her şeye rağmen fedakarca üretimini sürdüren çiftçiye teşekkür etti.


Çiftçinin kıymetinin zor günlerde daha iyi anlaşılabileceğini belirten Başkan Tuna, “Bugün servet ödenerek satın alınan pek çok araba veya teknolojik cihazın son iki aydır hiçbir önemi kalmadığını herkes gördü. Çiftçi üretmeden tencerenin kaynamayacağı gerçeği bir kez daha görülmüştür. Bu nedenle bu yıl 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü ‘Çiftçi varsa hayat var’ sloganı ile kutluyoruz” diyerek herkesin gelecek için daha çok üretmesini tavsiye edip, yetkililerin de üreticiyi desteklemesini istedi.

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