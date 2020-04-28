  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Köşk Akçaköy’ün su sorunu çözülüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Aydın’ın her ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

2020-04-28 10:51:07 -
Köşk Akçaköy’ün su sorunu çözülüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Aydın’ın her ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.


Mahallelere su yeterliliğini sağlayabilmek için canla başla çalışan ASKİ ekipleri, Köşk’ün Akçaköy Mahallesi’nin su ihtiyacını uzun süre giderecek çalışmalara imza atıyor.


Aydın’ın ve Köşk’ün en büyük mahallerinden olan Akçaköy’de yapılan çalışmalarda mahallenin su ihtiyacını uzun süre karşılayabilmek için 12 yeni memba çalışması yapıldı. Mahallenin yaklaşık 4 kilometre yukarısında yapılan çalışmalarla elde edilen yüksek kaliteli su ise boru hattıyla mahalleye ulaştırıldı.


Mahalleliler yapılan çalışmalardan çok mutlu olduklarını belirtirken, mahallenin su ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı