KOSGEB'le kadınlarımız artık daha güçlü

Sakarya'da mutfağında ürettiği çikolataları beğenilen girişimci Sevgi Çakır, KOSGEB desteği alarak evinde kurduğu imalathane ve bahçesine açtığı butik kafeyle aile sıcaklığında müşterilerine hizmet veriyor.

Serdivan ilçesindeki evinde yaklaşık 2 yıl önce hobi olarak çikolata üretimine başlayan 48 yaşındaki Çakır'ın ürünleri, kızının sosyal medya hesabı açmasıyla talep gördü.

Kendini geliştirerek işini büyütmeye karar veren Çakır, KOSGEB'den aldığı destekle evinin arkasına imalathane, ön bahçesine ise "kahve-çikolata" konseptli kafe satış noktası kurdu.

El yapımı 30'dan fazla çikolata çeşidini Türkiye'nin her yerine pazarlayan anne kız, tanıdıkları aracılığıyla yurt dışına da ürün göndermeyi hedefliyor.

KOSGEB desteğinin ardından gerekli malzemeler ile makineleri aldığını ve üretiminin kolaylaştığını aktaran Çakır, "KOSGEB desteği bütün kadınlar için çok büyük bir fırsat. Girişimci olmak isteyen kadınların bu fırsatları değerlendirmesini isterim." ifadesini kullandı.