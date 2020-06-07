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Aktüel

KOSGEB’in Pandemi sürecindeki destekleri konuşuldu

DÜZCE (İHA) – KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği video konferans toplantısına katılarak KOSGEB’in pandemi sürecindeki destekleri ve güncel destek paketleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 08:59:53 -
KOSGEB’in Pandemi sürecindeki destekleri konuşuldu

DÜZCE (İHA) – KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği video konferans toplantısına katılarak KOSGEB’in pandemi sürecindeki destekleri ve güncel destek paketleriyle ilgili bilgiler aktardı.


Webinar sistemi ve youtube kanalından canlı olarak yayınlanan seminerin açılış konuşmasını yapan Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Son aylarda yoğunlaştırdığımız eğitim ve seminer programlarımız bu dönemde biraz sekteye uğramış olsa da haziran ayı itibariyle birçok içerik hazırladık. İlk seminer programımızı da KOSGEB Müdürümüz Necdet Yaşar Şahin ile yapmak istedik. Bildiğiniz üzere KOBİ’lerin en önemli kaynaklarından biri KOSGEB. Sağ olsun Necdet Müdürümüz de bizlerle sürekli irtibat halinde ve üyelerimize en iyi hizmeti ulaştırmaya gayret ediyor. Düzce’de yakalamış olduğumuz bu önemli sinerjiyi iş insanları olarak en iyi şekilde değerlendirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.


KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, yaşanan pandemi sürecinde işletmelere sağlanan destekler ve güncel destek paketleri hakkında açıklamalar yaparken, katılımcıların sordukları sorulara da yanıtlar verdi.

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