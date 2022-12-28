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Medya KOSGEB'den KOBİ'lere 3 müjde birden
Medya

KOSGEB'den KOBİ'lere 3 müjde birden

KOSGEB'in, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) rekabet güçlerini artırmaları ve sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmeleri için ardı ardına üç önemli destek açıkladığını belirten Murat Gülderen, bu desteklerin ayrıntılarını aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 11:42:00 -
KOSGEB'den KOBİ'lere 3 müjde birden

KOSGEB'in, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) rekabet güçlerini artırmaları ve sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmeleri için ardı ardına üç önemli destek açıkladığını belirten Murat Gülderen, bu desteklerin ayrıntılarını aktardı. 

Gülderen, Posta gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) rekabet güçlerini artırmaları ve sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmeleri için ardı ardına üç önemli destek açıkladı. Desteklerle işletmelerin enerji verimliliğini ve kapasitelerini artırması hedefleniyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye’nin büyümesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ‘KOSGEB’le daha güçlü’ vizyonu çerçevesinde ekonominin temel taşı olan KOBİ’lerin daha çok istihdam sağlaması, bölgesel kalkınmanın hızlanması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması için 3 yeni destek programı açıklayan kurum, aynı zamanda rehberlik hizmetlerini de A’dan Z’ye vermeyi sürdürüyor. Yeni yıla girerken KOSGEB’in sunduğu destek programları şunlar:

1-İŞLETME GELİŞTİRME

KOSGEB, ‘İşletme Geliştirme Destek Programı’nda üst limitlerini revize etti. Buna göre; KOBİ’ler, test ve analiz ile belgelendirme çalışmaları için 300’er bin lira, mülkiyet hakları, yurtiçi fuar ve model fabrika çalışmaları için 100’er bin lira, yurtdışı iş gezileri için 90 bin liralık destekten faydalanabilecek. Bunun yanı sıra KOBİ’ler 80 bin liralık enerji verimli elektrik motorları değişimi, 75 bin liralık tasarım, 50 bin liralık teknik danışmanlık ve 20 bin liralık bağımsız değerlendirme desteğinden yararlanabilecek.

2-ENERJİ VERİMLİLİĞİ

‘Enerji Verimliliği Desteği’ 400 bin liradan 900 bin liraya çıkarıldı. Bu destek ile ihtiyaçların belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması ve bu sayede KOBİ’lerin kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Programdan yararlanan KOBİ’ler, ilk önce elektrik motorları ve enerji etüt hizmeti alacak. Ardından da bu işletmeler verimlilik artırıcı çalışmalar gerçekleştirecek.

3-İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU

KOBİ’ler yeni dönemde, KOSGEB’in hazırladığı ‘İşletme Değerlendirme Raporu’ (İDR) sayesinde kendi sektöründeki son 5 yıla ait performansını analiz edebilecek ve buna göre yol haritasını belirleyebilecek. Raporun 2017-2021 yıllarını kapsayan yeni versiyonu, e-Devlet’ten erişime açıldı. Hem İngilizce hem Türkçe olarak erişilebilen raporda, işletmeler net satış ya da aktif büyüklük açısından Türkiye genelinde ve faaliyet gösterdiği bölgede ve sektöründeki sıralamasını görebiliyor. Raporda piyasadaki diğer oyuncuların ve şirketin ihracat tutarlarını ve pazarlarını karşılaştırabiliyor, satışların kârlılığı, kapasite kullanım oranları, iş gücü verimliliği gibi alanlarda da bu kıyaslamayı yapabiliyor."

 

 

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Yorumlar

adsız cengaver

yok 50 bin tl yok 75 bin tl yok 100 bin tl destek verecekmiş bu rakamlar işletmeler ve fabrikalar için çerez parası bile değil ancak sakız parası olur bunuda abartarak veriyorsunuz geçin bunları

reisçi

hay meeeaaaaşallah yağıyor mübarek
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