KOSGEB Pandemi destek ödemesi ne zaman yapılacak? KOSGEB faizsiz kredi başvuruları nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu mikro ve küçük işletmelere Hızlı Destek Programı'na ilk gün 22 bin 521 esnaf başvurdu. İlk günden binlerce esnafa onay çıktı. Bir ay daha uzatılan gelir kaybı, kira desteğinden yararlanan esnaf sayısı da 1 milyon 200 bine ulaştı, yapılan ödeme de 3.2 milyar lira oldu.

KOSGEB kredileri ne zaman geri ödenecek?

Koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak.

KOSGEB aracılığı ile yaklaşık 130 bin işletmeye sağlanacak 5 milyar liralık desteğe başvurular pazartesi günü başladı. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liralık destek kapsamında ilk ödeme haziran ayında yapılacak. Teminatsız, faizsiz geri ödemeli kredi desteğine başvurular 21 Mayıs'a kadar sürecek.

KOSGEB kredi başvurusu nereden yapılacak?

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.

Online başvuru dışında KOSGEB'e belge teslim edilmeyecektir. Başvuru sistemine aşağıdaki belgelerin taranarak yüklenmesi gerekmektedir:

– Varsa; yasal sınırların üzerindeki vergi – SGK borcunun tecil ya da taksitlendirildiğini gösteren belge

– SGK'ya tescili olmayan şahıs işletmeleri için; işyerinin SGK'ya tescilli olmadığına ve şahıs olarak SGK'ya borcun bulunmadığına dair belge

KOSGEB kredi başvurusu ne zaman sonra erecek?

Sadece ikinci bileşene yapılan başvurularda; işletmenin yenilikçi genç işletme kriterlerinden en az birini sağladığını gösteren belge (KBS'de kayıtlı projelere ilişkin alan otomatik doldurulmuşsa, belge eklenmesi zorunlu değildir) KOSGEB kredi başvurusu ne zaman sonra erecek? KOSGEB kredi başvuruları 3 – 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. KOSGEB kredi detayları için tıklayın