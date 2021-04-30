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Ekonomi KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl, nereye yapılır?
Ekonomi

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl, nereye yapılır?

KOSGEB faizsiz kredi başvurularıyla ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır 2021? KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 23:23:00 -
KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl, nereye yapılır?

KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldığını duyurdu. Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB faizsiz kredi başvuru tarihi, yeni pandemi destek paketi ile beraber açıklandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), yeni programı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişinin merak ettiği KOSGEB faizsiz kredi başvurusu tarihinin 3 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi. Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destekten yararlanabilecek.

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.

Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detayların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

KOSGEB KREDİ BAŞVURULARININ AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

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