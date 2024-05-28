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Kobi KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu sanayicilerin beklentilerini dinledi
Kobi

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu sanayicilerin beklentilerini dinledi

Yeniakit Publisher
2024-05-28 08:33:00 -
KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu sanayicilerin beklentilerini dinledi

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu bir araya geldi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede, KOSGEB Denizli Müdürü Dr. Aziz Acar ve DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş da yer aldı. Hem destek programlarıyla hem de uluslararası fon kaynaklarıyla KOBİ’lerde teknoloji düzeyinin, rekabetçiliğin ve verimliliğin artması adına katkı sağlayan destek programlarının konuşulduğu görüşmede, mevcut ve yenilenmekte olan destek programları da ele alındı. KOSGEB Stratejik Planı kapsamında 2024-2028 hedef ve proje desteklerinin çerçevesine ilişkin aktarımda bulunan KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, yalınlaşma ve yalınlaştırma vizyonu kapsamında “girişimcilik, ölçek büyütme, sürdürülebilirlik ve küresel rekabet” başlıklarına vurgu yaptı.

Başkan Kasapoğlu, sanayicinin destek programlarından beklentilerini aktardı

Denizli Sanayi Odası’nın ve Denizli sanayicisinin destek programlarından beklentilerini aktaran Başkan Kasapoğlu, KOSGEB tarafından hazırlanan ve açılacak olan yeni destek programlarıyla kent ve ülke ekonomisine önemli kazanımlar sağlanacağını, küresel düzlemdeki rekabette üreticinin kendisini yalnız hissetmemesi açısından da bu desteklerin devamlılığının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

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