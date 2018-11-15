Köşeye sıkışınca İsrail'den bunu istedi! Gazze'yi vur gündemi değiştir

Ekim 2018 günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda gerçekleşen Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş sorumlusu olarak gösterilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın kendini kurtarmak için Gazze’yi kurban seçtiği ortaya çıktı. Middle East Eye haber sitesi yayın yönetmeni David Hearst’ün imzasıyla yayınlanan ve Suudi kaynaklara dayandırılan habere göre, Kaşıkçı cinayetinden sonra Veliaht Prens Muhammed bin Selman, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu Gazze’de Hamas’la çatışmaya girmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Veliaht Prens’in böylelikle dikkatlerin Kaşıkçı cinayetinden, Filistin’e kaymasını sağlayarak, üzerindeki baskıyı hafifletmek istediği belirtildi.

DANIŞMA KURULUNDA PLANLANDI

Habere göre, İsrail’in Gazze üzerine kışkırtılması planı, Kaşıkçı cinayeti sonrası, Veliaht Prense danışmanlık için kurulan çalışma grubu tarafından oluşturuldu. Muhammed bin Selman’ı uluslararası baskıdan kurtarmak amacıyla oluşturulan çalışma grubunda kraliyet ailesinden, dışişleri ve savunma bakanlıklarından ve istihbarat birimlerinden gelen isimlerden oluşturulduğu bildirildi. Bu çalışma grubunun ürettiği senaryolardan biri de Gazze’de bir savaşın tetiklenmesiydi. Diğer senaryolar arasında Türkiye’nin kararlı tavrına etki edecek çıkışlar yapmak ve Rusya’yla ilişkileri geliştirmek de bulunuyordu.

TRUMP’IN DİKKATİNİ DAĞITIR

Her gün altı saatte bir Veliaht Prens’e gelişmelere ilişkin rapor sunan kurulun, Muhammed bin Selman’a Gazze’de çıkacak bir savaşın ABD Başkanı Donald Trump’ın dikkatini dağıtacağı ve Suudi Arabistan’ın bölgedeki rolünün değerini Washington’a hatırlatacağı tavsiyesinde bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine Veliaht Prens Selman’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Gazze’ye saldırması amacıyla ikna etmeye çalıştığı haberde belirtildi.

AÇIK ÇEK

Hearst’ün haberinde, Netanyahu’nun Veliaht Prens’in talebine verdiği cevaba ilişkin bilgiye ulaşılamadığı belirtildi. Ancak hafta sonu başlayan ve üç gün süren İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı, Veliaht Prens’in yaklaşımının Tel-Aviv tarafından açık çek olarak görülmüş olabileceği değerlendirmesine sebep oldu.

GİZLİ İLİŞKİ KURULDU

İsrail Başbakanı Netanyahu, Kaşıkçı cinayeti sonrasında Veliaht Prens Selman’ı savunan bir siyasi pozisyon almıştı. Netanyahu bölgenin istikrarı için Suudi Arabistan’da istikrarın sağlanmasının önemli olduğunu savunmuş ve İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında gizli normalleşme yaşandığı açıklamasını yapmıştı.

Görevden alınsın Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yönelik muhalefet ete kemiğe büründü. Kendilerini “Suudi toplumunun geniş kesimini temsil eden, ordu ve güvenlik birimlerinden üyelere sahip bir yapı” olarak tanıtan “İyi Yönetişim için İttifak Bloğu” adındaki Suudi muhaliflerden oluşan bir grup, el-Cezire’ye yaptıkları açıklamada, “sorumsuz ve saldırgan” politikalar yürüten Muhammed bin Selman’ın görevden alınmasını talep etti. Grup, Muhammed bin Selman yerine Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in üvey kardeşi, Prens Ahmed bin Abdülaziz’in geçici olarak Veliaht Prens atanmasını istedi. Grubun yaptığı açıklamada, Muhammed bin Selman’ın ülkeyi “tarihi krizlere” sürüklediği ve yönetmek için “yetersiz” olduğu vurgusunun yapılması dikkat çekti. Prens Ahmed bin Abdülaziz geçen ay sonu gönüllü sürgün yaşadığı Londra’dan ülkesine dönüş yapmıştı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK