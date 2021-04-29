Köşeye sıkışan PKK’nın son umudu 1 Mayıs provokasyonu

Göksel Çağlav Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyinde bulunan karargahlarına yönelik başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatları kararlı ve başarılı bir şekilde devam ederken terör örgütü ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Suriye ve Kuzey Irak’ta devam eden harekatlarda ağır darbeler alan PKK bu kez şehirlerde yağma ve sabotaj eylemleri gerçekleştirip yaptığı eylemleri sosyal medya hesaplarından yayınlayarak örgüt üyelerine, “Ayaktayız” mesajı vermeye çalışıyor. Köşeye sıkışan örgüt, harekatın durdurulması için 1 Mayıs’ta tüm yandaşların yasakları delerek sokağa dökülmelerini isteyerek, şu çağrıda bulundu: “Türkiye, söz konusu saldırıda savaş uçağı, helikopter ve keşif uçakları olmak üzere tüm hava güçleri ile kara birlikleri ve çete güçleri kullanılıyor. Ağır bombardımana dayalı olarak havadan indirmeler yapılarak gerilla denetimindeki stratejik coğrafi noktalar tutulmaya ve alan işgal edilmeye çalışılıyor. Durum ciddi ve süreç ağırdır.”