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Gündem Köşeye sıkışan PKK çözülüyor! 1 terörist teslim oldu
Gündem

Köşeye sıkışan PKK çözülüyor! 1 terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-05 20:46:00 -
Köşeye sıkışan PKK çözülüyor! 1 terörist teslim oldu

TSK'nın başarılı ve kararlı operasyonları, terör örgütünde çözülmeleri de beraberinde getiriyor. MSB, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.

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