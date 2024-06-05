Köşeye sıkışan PKK çözülüyor! 1 terörist teslim oldu
TSK'nın başarılı ve kararlı operasyonları, terör örgütünde çözülmeleri de beraberinde getiriyor. MSB, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.
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