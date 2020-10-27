Köşeye sıkışan Nikol Paşinyan'a bir darbe daha: İstifa etmeli yoksa her şeyi kaybederiz

Azerbaycan ordusu karşısında verdiği ağır kayıplar sonrası kendine destekçi arayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a bir darbe de Ermenistan'ın ilk başbakanı ve eski savunma bakanı Ulusal Demokratik Birlik Partisi Başkanı Vazgen Mikaeli Manukyan'dan geldi. Ermenistan hükümetini istifaya çağıran Manukyan, "Bugün tarihimizin en utanç verici sayfalarından birinde yaşıyoruz" dedi.

"İstifa etmezse her şeyi kaybederiz"

Manukyan, Ermenistan hükümetine tepki göstererek, "Kötü bir dönemdeyiz. Ermenistan ve Ermenistan’ın geleceği tehdit altında. Durumu değiştirmek, geri dönmek mümkün mü? Evet! Ama mevcut hükümetle değil. Bu hükümet istifa etmeli. Tek kurtuluş bu. Aksi takdirde her şeyimizi kaybedebiliriz" dedi.