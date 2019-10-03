Köşeye sıkışan Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in paylaşımları sonrası köşeye sıkışan CHP'li Başkan Mansur Yavaş, suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Kendinize dikkat edin. Ben iyiyim. Su içerken dikkatli olun" açıklaması, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı zora sokmuştu. Akşener'in açıklamalarını alıntılayan Melih Gökçek, 'Yavaş sen atadığın ASKİ personelinin sözüne pek inanma. Su içerken dikkat et' ifadelerini kullanmıştı. Zora düşen Yavaş, Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Melih Gökçek’in Ankara’nın içme sularının kirli olduğunu öne sürmesi ve hastalıkları bu kirliliğe bağlaması sonrası, olay yargıya taşındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gökçek’in halk arasında korku ve panik oluşturmak amacı ile iddialarda bulunduğunu öne sürerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kamu davası açılmasını talep etti Yavaş, asılsız sosyal medya paylaşımları yapıldığını iddia ederek Gökçek hakkında soruşturma yürütülüp kamu davası açılmasını talep etti. İşte Mansur Yavaş'ı köşeye sıkıştıran o sözler: "Sn. Yavaş. Sen atadığın ASKİ personelinin sözüne pek inanma. Su içerken dikkat et. Yarın sen de hastaneye düşersen, tam dile düşersin. Tavsiyem, Ankaralılar banyo yaparken ağzınıza su kaçırmayın. Elinizi yıkadıktan sonra iyi kurulayın. Elinizi yıkadıktan sonra iyi kurulayın, mümkünse kolonya kullanın. Siz de sn. Yavaş."

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