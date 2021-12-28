Köşeye sıkışan İmamoğlu yine Mustafa Kemal'in arkasına saklandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili geride kalan gün özel teftiş başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konunun tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi.

İBB’ye PKK’lıları doldurduğu ileri sürülen Ekrem İmamoğlu, köşeye sıkışınca çareyi kemalist cepheye şirin görünmekte buldu.

Göreve geldiği günden bu yana ne verdiği vaatleri tutan ne de elle tutulur bir hizmete imza atan İmamoğlu, Mustafa Kemal’in arkasına sığınarak kemalistlere oynadı.

Önce Anıtkabir’i ziyaret ettiği görüntüleri paylaşan İmamoğlu, sonra da "Ankara’nın Taşına Bak" adlı türküyü söyledi.

CHP’li büyükşehir belediye başkanları, M. Kemal’in Ankara'ya geldiği 27 Aralık 1919'un 102. yıl dönümünde başkentte bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Seyit Torun ve Ekrem İmamoğlu'yla birlikte "Ankara’nın Taşına Bak" adlı türküyü seslendirdiği bir video paylaştı.