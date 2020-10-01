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Dünya Köşeye sıkışan Ermenistan yalana sarıldı
Dünya

Köşeye sıkışan Ermenistan yalana sarıldı

Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan işgalci Ermenistan algı operasyonlarına girişerek paçayı kurtarma derdine düştü. Ermenistan Başbakanlık Enformasyon ve Halkla İlişkiler Merkezi Direktörü Ovannes Movsisyan akılalmaz bir iddia ortaya atarak Azerbaycan ordusunun Fransız Le Monde gazetesi çalışanlarına saldırdığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:21:00 -
Köşeye sıkışan Ermenistan yalana sarıldı

Savaş suçu işleyerek Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini hedef alıp masum sivilleri katleden işgalci Ermenistan Azerbaycan ordusundan yediği ağır darbelerin ardından algı operasyonlarına hız verdi.

Ermenistan Başbakanlık Enformasyon ve Halkla İlişkiler Merkezi Direktörü Ovannes Movsisyan, Dağlık Karabağ'ın Martuni kentinde Fransız Le Monde gazetesinde çalışan muhabirlerin Azerbaycan ordusu tarafından ateş altına alınarak yaralandıkları safsatasını ortaya attı. Yaralanan iki Fransız muhabirin hastaneye kaldırıldıklarını söyleyen Movsisyan, gazetecilerden birinin durumunun ağır olabileceğini ileri sürdü.

Movsisyan ayrıca Armeniya televizyonunda çalışan bir kameraman ile Aram Grigoryan adlı bir gazetecinin yaralandığını iddia etti. Ermenistan'ın bölgede yayın yapan Türk gazetecilere silahlı saldırısı hakkında tek kelam etmeyen Movsisyan alçakça bir iftira daha ortaya atarak Azerbaycan ordusunun özellikle gazetecileri hedef aldığı hezeyanında bulundu.

Dağlık Karabağ'ı 30 yıla yakın bir süredir işgal altında tutan ve uluslararası arenada kendini "mazlum" ülke olarak lanse eden Ermenistan'ın bu temelsiz iddiaları büyük tepki topladı. Ateşkesi bozan tarafın kendisi olmasına ve masum sivilleri canice hedef alarak insanlık suçu işlemesine rağmen Ermenistan'ın asılsız iddialarla dünya komuoyunun dikkatini bölgeye çekerek paçayı kurtarma derdine düşmesi ne kadar aciz olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Mustafa Özkan

Kör arkadaşına yav arkadaş neden dolmaları çift çift yiyorsun arkadaşıda ona yahu sen kör değilmisin nerden biliyon çift yediğimi oda arkadaşına ben çift yiyorum ordan biliyorum ermeninin oyunuda aynen
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