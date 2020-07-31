Köşeye sıkışan Anastasiadis Türkiye'yi Putin'e şikayet etti

Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Koushos, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Türkiye'yi şikayet etti

Koushos, Anastasiadis'in Putin'den Türkiye ile süren gerilimde "kişisel olarak devreye girmesini" istediğini açıkladı. Rum liderin Putin'den, "Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı eylemlerine son vermesi için ikna etmesini" istediğini söyleyen Koushos, bunun üzerine Putin'in "gerilimin düşürülmesi için devreye gireceğini" ve konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği sözünü verdiğini kaydetti.

Putin'den destek sözcü

Sözcü Koushos, "Putin, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini ve her zaman farklılıkların uluslararası hukuk ilkeleri zemininde yürütülecek müzakereler yoluyla çözümlenmesine destek verdiğini aktardı" ifadeleriniş kullandı.

Rusya tarafı rumların açıkladığı detaylara değinmedi

Kremlin de Putin ile Anastasiadis'in telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Ancak Rus tarafı açıklamasında, görüşmede "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözüm olasılığı dahil, bölgesel konuların ele alındığı" bilgisini paylaşmakla yetindi.