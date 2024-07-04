Köşe arkadaşın Yağmur Tunalı’ya bak Ahmet Taşgetiren!

Gelecek Partisi’nin gayri resmi yayın organı Karar’da kimler köşe yazıyor … İslami camia için önem taşıyan birisiyken kendi değerini çoluk çocuk seviyesine indiren Ahmet Taşgetiren, alenen İslam düşmanlarını savunan isimlerle köşe arkadaşı oldu…

Sözde İslam uğruna AK Parti hükümetine karşı çıkan Taşgetiren’in, özellikle bugün “Maskaralar elinde maskara din” başlıklı yazısıyla büyük tepki çeken Yağmur Tunalı’ya bir tepki verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Diamond’a destek

Söz konusu yazısında Tunalı, “Bugün, bin yıllık inanış tecrübesi çöptedir” dedi. Yazısının devamında, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret eden Diamond Tema isimli İslam düşmanına destek çıkan Tunalı, “Agnostik Diamond, tartıştığı şeriatçi genci din ve şeriat (fıkıh, hukuk) bilgisiyle mat ederken, aslında bizi bize gösterdi.” dedi.

Devamında Karar yazarı, “Şeriat diyenlerin dini bilmediklerini biliyorduk. Dini bilmeyenin o dine dayanan, çeşitli görüşleri, şeriatleri de bilmesi beklenmez. Evet bilmediklerini bir daha gördük. O kafa hakikat derdinde değil.” ifadelerini kullandı.

Şeriat karşıtlarına arka çıktı

Aralarında Cemil Kılıç gibi “din karşıtı din öğretmenlerinin” de bulunduğu 14 sözde ilahiyatçı, “Şeriat İslam değildir” diyerek rezil bir bildiriye imza atmıştı. Tunalı o isimlere de arka çıktı. Yazısının sonunda Karar yazı şu satırlara yer verdi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“İlahiyatçılardan bir grup ‘Şeriat din değildir’ bildirisi yayınladılar.

Ben bu tartışmayı fırsat sayanlardanım. Konuşabilmeli, tartışabilmeli ve İşid’in bir tık gerisinde anlayışların baskısından kurtulmayı ve akıl yoluna dönüşü sağlamalıyız. Din algımızı oluşturanların derin arızalarını ve ideoloji görünüşlü o darlığın devleti ve hayatımızı nasıl kıskaca aldığını görmüyorsak, -Hak saklasın!- varacağımız yer bellidir.”