Koşan alıyor! A101’de ucuz iPhone satılıyor

Türkiye’nin 81 ilinde 12 binden fazla mağazasıyla en büyük zincir marketler arasında yer alan A101, teknolojik ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olaraksa A101 ‘e iPhone 11 dahil akıllı telefonlardan kulaklıklara, televizyondan dizüstü bilgisayara kadar birçok teknoloji ürünü geliyor.

A101, iPhone 11 satıyor

A101 tarafından paylaşılan 2 Kasım Aldın Aldın kataloğuna baktığımızda birkaç tane akıllı telefon, kablolu & kablosuz kulaklık gibi elektronik ürünler geldiğini görüyoruz. Bu ürünler arasında en göze çarpan ise iPhone 11.

Apple iPhone 11 modeli, 64 GB depolama alanına sahip. 6.1 inç boyutunda ekrana yer veren akıllı telefonun arka kasasında 12 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera şeklinde ikili kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafındaki özçekim kamerası da 12 Megapiksel çözünürlüğünde. iPhone 11 64 GB modeli 22 bin 299 TL‘ye satılıyor.

Bununla beraber A101 kataloğunda Samsung Galaxy S23 modelini de görüyoruz. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan Android amiral gemisinin ana kamerasının 20 Megapiksel, öndeki özçekim kamerasının ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde olduğunu görüyoruz. Samsung Galaxy S23 fiyatı ise 28 bin 599 TL.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katalogda bir diğer göze çarpan akıllı telefon ise Alcatel markasına ait Go 1 modeli. 1.199 TL gibi akılda soru işareti yaratan bir fiyata sahip olan model 1 GB RAM‘e ve 16 GB depolama alanına sahip. Ana ve özçekim kamerası sırasıyla 5 Megapiksel ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde. Batarya kapasitesi ise 2000 mAh.

Kulaklık tarafına geldiğimizde ise burada dikkat çeken bir ürün var. Bu ürün tahmin edebileceğiniz üzere Apple AirPods Pro 2. Nesil. 6 bin 599 TL‘ye satılan kablosuz kulaklık, 6 saat kullanım süresi sunuyor.

Öte taraftan katalogda Lenovo tarafından üretilen IdeaPad 11. Nesil Intel Core i3 Notebook da görüyoruz. Ekran boyutu 15.6 inç olan cihaz 8 GB RAM‘e sahip. Bununla beraber 256 GB SSD ile geliyorken, Windows 11 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Fiyatı ise 9 bin 999 TL.

A101’de satılan ürünler ve fiyatları şu şekilde sıralandı;

Apple iPhone 11 64 GB teknik özellikleri:

Ekran: 6.1 inç

Arka kameralar: 12 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera

Ön kamera: 12 Megapiksel

Yüz tanıma

Fiyatı: 22 bin 299 TL