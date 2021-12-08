Koşa koşa TOGG'a binen CHP'li vekil, "geri vites"e taktı

TBMM'de 2022 yılı bütçe maratonu devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Partisi adına söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, iktidarı yerli otomobil üzerinden eleştirdi. Tarhan, "Yerli ve milli otomobil yapacağız dediniz, hiç üretilmeyen SUV modeli için 47 milyon euroyu çöpe attınız." diye konuştu.

TOGG'un direksiyonuna geçmişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle TOGG'u ziyaret etmişti.

Bu ziyarette Bakan Varank’ın davetiyle komisyonun CHP’li üyesi Tahsin Tarhan, TOGG’un direksiyonuna geçmişti.

Direksiyona geçmeden önce de konuşmuştu

Tarhan, direksiyona geçmeden önce de "Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın." demişti.