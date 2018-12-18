‘Koruyucu Sağlık Öğütleri’ne önem vermelisiniz



Bir diş ağrısı bile dünyamızı karartmıyor mu; hastalanınca gözümüzde ne iş kalıyor ne aş, ne dünya gailesi.. Oysa çok çok basit bazı davranışları hayatımızın parçası bir alışkanlık haline getirmiş olsak, bu hengameden büyük ölçüde uzak kalabiliriz. Buna kısaca “koruyucu sağlık” deniyor. Koruyucu beden sağlığına önem verin.

Buna ek olarak beden sağlığının “ruh sağlığı”ndan güç aldığını asla unutmadan manevi dünyanızı tahkim edin. İbadet, dua sağlığımızın olmazsa olmazı. Yani hem dünya hem ahiret gıdamız ve ilacımız..

İsterseniz şu “koruyucu sağlık” prensiplerinin bazılarını birlikte hatırlayalım.

Huzur önceliğiniz olmalı. Hırslarınızı dizginleyin. Hasetten, kinden uzak durun. İyimser, ağzı dualı, alnı secdeli birinin huzurunu yaşamayı hedefleyin.

Yaşama sevinciniz, sizi devamlı mütebessim etsin. Tebessüm, huzuru davet eder. Çevrenize de pozitif enerji ve mutluluk yayar.

Huzurunuz yoksa sağlıklı olmanız, sağlıklı kalmanız tehlikeye girer. Kalp ve beyin huzuru; kini, öfkeyi, hasedi kaldırmaz.



Elbette tatlısı gibi acısı da olacak dünyanın. Hakkınızın yendiğini düşünüp üzüleceksiniz. Başaramadım, deyip yeislere düşeceksiniz. Kötü haberler alacak karalar bağlayacaksınız. Fakat inançlı, manevi yanı zengin ve güçlü biri mütevekkil olur. “Bu da geçer yâ Hû” diyebilenlerden olun. Unutmayın ki, eskiden makam masalarının arkasına ceddimiz bunu bir “hüsn-ü hat” ile levha yaptırıp asarmış.

Geçmişin sıkıntılarına takılıp kalmayın, önünüze bakın.

“Bu da geçer” diyebilmeyi becerin. Şükredin. Aldığınız sağlıklı nefese şükrü ihmal etmezseniz, olanla yetinebilirseniz, hep iyimser ve olumlu düşünebilirseniz sağlığınıza en büyük yatırımı yapıyor olursunuz.



Hoşgörülü olun, affedin.

“Azıcık aşım, ağrısız başım..” sözü yüzyılların imbiğinden geçmiş sözdür, asla unutmamalısınız.

Tevazu sahibi olun. Kibir ruhu kemirir!

Boşverin “dedikodu”yu! Boşuna ondan uzak durmamız öğütlenmemiştir. Dedikodu, başkalarını arkadan çekiştirme, size hayır getirmez.

Adı geçeni hayırla, rahmetle anın. Böylesi size “sadaka vermişcesine” huzur verecektir. Bir yetimin, öksüzün karnını doyurun. Hiç değilse başını okşayıp, bir-iki latif söz ile gönlünü alın.. Yardım edin. Önceliği, hiç tanımadığınız, sizden herhangi bir yardım beklemeyen kişilere, çocuklara, yaşlılara, yoksullara, öğrencilere, bedenî özrü olanlara verin.

Bayramlarda, düğünlerde, doğumlarda, ölümlerde kısacası, iyi günde de kötü günde de dostlarınızın yanında olun. Hasta olmadan hastaneleri, içeri düşmeden hapishaneleri, ölmeden önce mezarlıkları ziyaret edin.

Muhabbet sahibi olun. Daha çok arkadaş, dost, komşu edinin. Cami cemaatine karışın. Latif konuların sohbetine katılın. Siyasetten, siyaset diliyle çekişmelerden uzak durun.

Hep siz konuşmayın. Hatta yüzünüzde tatlı bir tebessüm ile dinlemeyi, başkalarını konuşmaya yüreklendirmeyi deneyin. Harika huzurlu duygular tadabilirsiniz.

Kurda, kuşa, doğaya, börtü böceğe, çayıra çimene vaktiniz olsun. Temiz havayı, ışıl ışıl güneşi kaçırmayın.

Ailenizin; anne babanızın, akrabalarınızın sağlık geçmişini, genetik ve ırsî risklerini bilmeniz de gerekiyor. Tıp ilminin vardığı noktada bu bilgiler teşhis ve tedavide büyük önem kazandı.

Beslenirken et ve süt ürünleri, tahıl, bakliyat, sebze ve meyve ve yağ seçimlerinizi doğru ve dengeli yapın.

Balık, tavuk, et, süt ürünleri, yumurtadan mutlaka yararlanın ama azının da fazlasının da zararlı olabileceğini unutmayın. Balık önceliğiniz olsun.

Bakliyat, tam tahıllarla sebze ve meyve beslenmede olmazsa olmazlarımızdandır.

Fakat meyve sebzeyi zamanında yemeli, kepekli ekmeği tercih etmelisiniz.

Margarinden kaçının. Tereyağı kullanımını abartmayın. Zeytinyağına öncelik verin.

Cipslerden, gofret ve gazlı içeceklerden, kolalardan uzak durun.

Toplamda daha az kalori tüketin; az yiyin, sık yiyin.

Yemek yerken ailenizle sohbet edin, keyifle yiyin ve gergin, öfkeli sofraya oturmayın.

Keşke sofrada bir yoksula da yer verebilseniz. Ayda yılda bir böyle bir davranışta bulunmanız pek de zor olmasa gerek..

Kimyasallardan uzak durun.

Katkılı maddelerden uzak durun.

Kötülerden, kötülüklerden uzak durun.

Rabbinize yakın olun!

Bedenden gelen ikaz edici; ağrı, kanama gibi işaretleri dikkate almalıyız. Uykusuzluk, yorgunluk, isteksizlik gibi hallerinizi, geçer diye ıskalamayın. Bilakis önemseyin ama ‘hastalık hastası’ davranışlardan uzak durun.

Aile hekiminizle iyi bir iletişim kurun. Güvenli ve kaliteli bir sağlık takibi için, güvenli bir tıbbi koruma, yönlendirme, takip ve tedavi sistemi bu. Recep Tayyip Erdoğan Hükümetlerinin ülkemizi ve halkımızı tanıştırdığı en önemli hizmetlerden biri “aile hekimliği”. Bu hekimlerin kıymetini bilmek artık bize kalıyor..

Her türlü ilacı da vitamin, mineral, bitkisel desteği de aile hekiminizle danışmadan, onun tavsiyelerini dinlemeden kullanmayın.

Devamlı kullandığınız ilaçlar varsa bunların doz ve kullanım zamanlarının bir listesi olsun. Aile hekiminize gittiğinizde bu liste yanınızda olsun. Bunların doktorunuzun bilgisayarında kayıtlı olmasında yarar var. Hatta kullandığınız vitamin, mineral ve bitkisel haplar gibi ne varsa bunlar da kayıtlı olmalı.

Başkalarının ilaçlarını kullanmayın. Başkalarının önermesiyle ilaç kullanmayın. Konu komşu ile ilaç muhabbeti yapıp, “bana da iyi gelir” diyerek almayın.

Sağlık bedenimizin girişinden başlar. Giriş kapısı berbat ise beden çaresiz kalır. Ağız ve diş sağlığınıza önem verin. Ağız-diş kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.