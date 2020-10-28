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Ekonomi Korumalı iş yerlerine 577 bin lira ödenek aktarıldı
Ekonomi

Korumalı iş yerlerine 577 bin lira ödenek aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla çalışma ortamı özel olarak düzenlenen korumalı iş yerlerine maddi yardımda bulunduklarını dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:56:00 -
Korumalı iş yerlerine 577 bin lira ödenek aktarıldı

Selçuk, “Geçen yıl her bir engelli için ödenen 720 liralık aylık tutarı bu sene 763 liraya yükselttik. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla korumalı iş yerlerine 2019 yılında 577 bin lira ödenek aktardık” dedi.Korumalı iş yerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor. Bu iş yerlerinde belirtilen özelliklere sahip en az 8 engellinin çalışması gerekiyor

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