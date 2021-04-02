Koruculardan oluşuyor! Bitlis’te “çığ timi” kuruldu
Türkiye’nin en çok kar yağışı alan şehirlerinden Bitlis’te, çığ tehlikesinin bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına en kısa sürede başlanmasını sağlamak amacıyla güvenlik korucularından oluşan 200 kişilik güvenlik “çığ timi” kuruldu.
İlk etapta 100 güvenlik korucusuna teorik eğitimler verildi. Diğer 100 güvenlik korucusu ise bu ay içinde eğitim alacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan korucular, görev yaptıkları bölgelerdeki çığ olaylarında arama kurtarmada yer alacak.