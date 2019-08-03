Kortizonlu kremleri kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

Kortizon içeren kremler; ciltteki kızarıklık, şişlik, döküntü ve kaşıntı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bu gibi can sıkıcı hastalıklar için anında tepki göstersede, bazı kişilerde hassasiyete sebep olabiliyor.

Belli ölçü, doğru miktar ve kullanma süresi ile tedavilere direkt çözüm veren kortizon, antibiyotik gibi, uzmanlara danışmadan kullanılabilecek bir ürün değildir.

Kortizonlu kremlerin yan etkileri

Ciltte kızarıklık

Sivilcelenme

Cildin kuruması ve çatlaması

Cildin renk değiştirmesi

Mide ekşimesi

Deride batma hissi

Ciltte kuruma

Kabarıklıklar

Mide bulantısı

Adet dönemi değişimi

Baç dönmesi

Ciltte yanma

Uyku problemi

Ciltte kaşıntı

Terleme

Kortizonlu krem kullanılırken nelere dikkat edilmeli?

Kreminizi sürmeden önce; sürülecek bölgeyi ve ellerinizi iyice yıkayıp, kurulayın.

Kremi ince bir tabaka halinde sürdükten sonra nazikçe ovun.

Doktor kontrolünde ve belirtilen süreler içerisinde kullanın.

Cilt kıvrımları, ağız, burun, göz ve ince deri olan bölgelerde kullanmayın.

Kremi sürdükten sonra başka bir alana temas etmemesi için bir süre dikkat edin. Fakat bu esnada üzerini kapatmayın.