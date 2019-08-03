Kortizonlu kremleri kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar
Farkında olmadan "kortizon" içeren birçok ilaç ve krem kullanıyorsunuz. Peki son derece hassas olan bu kremlere dikkat ediyor musunuz? Kullandığınızın farkında mısınız? Belirtilen süreyi aşıyor musunuz? Ciddi bir ilaç olan kortizona dair merak ettikleriniz, bu haberde saklı!03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:58
Kortizon içeren kremler; ciltteki kızarıklık, şişlik, döküntü ve kaşıntı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bu gibi can sıkıcı hastalıklar için anında tepki göstersede, bazı kişilerde hassasiyete sebep olabiliyor.
Belli ölçü, doğru miktar ve kullanma süresi ile tedavilere direkt çözüm veren kortizon, antibiyotik gibi, uzmanlara danışmadan kullanılabilecek bir ürün değildir.
Kortizonlu kremlerin yan etkileri
- Ciltte kızarıklık
- Sivilcelenme
- Cildin kuruması ve çatlaması
- Cildin renk değiştirmesi
- Mide ekşimesi
- Deride batma hissi
- Ciltte kuruma
- Kabarıklıklar
- Mide bulantısı
- Adet dönemi değişimi
- Baç dönmesi
- Ciltte yanma
- Uyku problemi
- Ciltte kaşıntı
- Terleme
Kortizonlu krem kullanılırken nelere dikkat edilmeli?
Kreminizi sürmeden önce; sürülecek bölgeyi ve ellerinizi iyice yıkayıp, kurulayın.
Kremi ince bir tabaka halinde sürdükten sonra nazikçe ovun.
Doktor kontrolünde ve belirtilen süreler içerisinde kullanın.
Cilt kıvrımları, ağız, burun, göz ve ince deri olan bölgelerde kullanmayın.
Kremi sürdükten sonra başka bir alana temas etmemesi için bir süre dikkat edin. Fakat bu esnada üzerini kapatmayın.
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