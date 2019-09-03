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Korsanlıkta son nokta: Hem cenaze aracı hem ambulans

İzmir’in Bergama ilçesinde, devlet hastanesinin önünde hizmet veren özel ambulans aracının cenaze aracı olduğu ortaya çıktı.

03 Eylül 2019 Salı 17:18
Korsanlıkta son nokta: Hem cenaze aracı hem ambulans

İzmir’in Bergama ilçesinde, devlet hastanesinin önünde hizmet veren özel ambulans aracının cenaze aracı olduğu ortaya çıktı. Uygunsuz koşullarda sağlık kurumlarına korsan olarak hizmet verdiği iddia edilen araca ambulans sirenleri takıldığı, zaman zaman da bu sirenlerin sökülüp aracın cenaze aracı olarak kamufle edildiği öne sürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesinin önünde hasta nakil aracı olarak hizmet veren 35 VKL 75 plakalı özel ambulansın korsan olduğu ortaya çıktı. Resmi kayıtlara göre aracın cenaze aracı olduğu belirlendi. Cenaze taşıma aracına ambulans sirenleri takıldığı, ’ambulans’ yazısı ile bölgede çeşitli sağlık merkezlerine ve hastanelerin acil birimlerine hizmet verdiği iddia edildi.


Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Başhekimi Osman Himmetoğlu konuyla ilgili, "Hastanemize hasta nakili 112, evde bakım ve hasta nakil araçlarımızla yapılmaktadır. Özel ambulanslarla kesinlikle hasta nakledilmemektedir. Hatta çoğu zaman hastaneden taburcu olan hastaları dahi hasta nakil araçlarımızla evine bırakmaktayız" dedi.


Araçla uygunsuz koşullarda hasta taşınmasının yanı sıra zaman zaman aracın sirenlerinin sökülüp cenaze taşındığı da ileri sürüldü.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:18
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