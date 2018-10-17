Korsan yayınlara büyük darbe! Yüzde 40 arttı

Bu yılın ocak-eylül döneminde düzenlenen 839 operasyonda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 1 milyon 167 bin 897 korsan CD, kitap, film ve albüm yakalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, müzik, sinema yapımları ile kitaplara ilişkin bandrol sayıları ve fikir sanat eserleri tescil işlemlerinin 9 aylık rakamlarına yer verildi.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol ve tescil istatistiklerine göre, süreli olmayan yayın bandrolü satışı bu yılın 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artışla 316 milyon 261 bin 235'e yükseldi.

"Sahtecilik ve Korsanlıkla Mücadelede İl Denetim Komisyonları" aracılığıyla da geçen yılın 9 ayında yasadışı ticaretin önlenmesi için 600 operasyonda toplam 836 bin 132 materyal ele geçirildi. Bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 40 artışla 839 operasyon gerçekleştirilerek 1 milyon 167 bin 897 korsan CD, kitap, film ve albüm yakalandı.

En fazla bandrol eğitim yayınlarına

Eser türlerine göre en fazla bandrol satışı ise bu yıl da eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti.

Bu yılın 9 ayında eğitim alanında 169 milyon 769 bin 805, yetişkin kategorisinde 54 milyon 146 bin 174, inanç kategorisinde 35 milyon 826 bin 222, çocuk-gençlik kategorisinde 30 milyon 519 bin 100, yetişkin kurgu kategorisinde 17 milyon 648 bin 590, ithal yayın kategorisinde 5 milyon 60 bin 549 ve akademik alanda 3 milyon 290 bin 795 adet bandrol satıldı.

Sinemada 423 bin 530 bandrol satışı

Sinema alanında da bu yılın ocak-eylül döneminde 615 adet sinema filmi tescil edilerek 423 bin 530 adet bandrol satışı gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde 650 adet sinema film tescil işlemi ve 879 bin 394 adet de bandrol satışı yapılmıştı.

Müzik alanında ise yine geçen yılın 9 ayında bin 779 adet tescil işlemi yapılarak 3 milyon 733 bin 748 adet bandrol satılırken, bu yılın aynı döneminde bin 607 adet müzik yapımı tescil edilerek 3 milyon 333 bin 330 adet bandrol satışı gerçekleştirildi.

İsteğe bağlı kayıt tescil işlemlerinde artış

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt tescil işlemlerinde de artış yaşandı. Buna göre, 2017'nin 9 aylık döneminde 714 adet düzeyinde olan isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi, 2018'in aynı döneminde yüzde 8 artarak 784'e ulaştı.

Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise ilim edebiyat eseri sahipleri oldu.

İstatistiklere göre, bu yılın ocak-eylül döneminde 359 adet ilim edebiyat eseri, 182 güzel sanat eseri, 206 bilgisayar programı ve 14 adet ise musiki eseri ile 23 adet sinema eserinin tescili yapıldı.