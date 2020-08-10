  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Korsan otoparkçılık yapan 20 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:37:44 -
Korsan otoparkçılık yapan 20 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 8 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde korsan otoparkçılık yapan 20 kişi suçüstü yakalandı.

İstanbul Trafik Denetleme ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Ağustos arasında Şişli, Bakırköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş'ta korsan otoparkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 20 kişi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güne acı haberle başladık! 2 şehit
Gündem

Güne acı haberle başladık! 2 şehit

Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracının devrilmesi neticesinde 2 Özel Harekat polisinin şehit düştüğü bilgisi geldi.

İstanbul Sözleşmesi'nin sinsi ifadesini deşifre etti! Bu kavram 'kadına şiddet'ten daha fazla geçiyor!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin sinsi ifadesini deşifre etti! Bu kavram 'kadına şiddet'ten daha fazla geçiyor!

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, cinsiyeti ortadan kaldırmak ve LGBTİ'yi yaygınlaştırma amacı taşıyan ifsat projesi İstanbul Sözleşmesi'ni deşif..
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Virüs aldı başını gidiyor
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Virüs aldı başını gidiyor

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu koronavirüsün hızla yayılmaya başladığını belirterek, herkesten tedbirlere uymasını istedi.
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı