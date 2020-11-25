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Siyaset Korsan müdahaleye Dışişlerinden sert tepki
Siyaset

Korsan müdahaleye Dışişlerinden sert tepki

Türkiye’nin rızası olmadan Türk bayraklı ticari gemideki skandal aramaya Dışişlerinden sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:48:00 -
Korsan müdahaleye Dışişlerinden sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Hamburg” isimli Alman savaş gemisinden, Ambarlı Limanı’ndan Misurata’ya boya, boya malzemesi ve insani yardım malzemesi taşımakta olan “MV Roseline A” adlı Türk bayraklı ticaret gemisini ayrıntılı şekilde arandığını belirterek, “Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen Türk gemisinin, ağır hava şartları altında saatlerce güzergahından alıkonulmasını ayrıca denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz.” dedi. Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ettiklerinin altını çizen Aksoy, “bundan doğabilecek zarar ve kayıplara karşı ilgili gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tazminat hakkının tabiatıyla saklı olacağına dikkati çekti. Aksoy, “Uluslararası sularda, ticari gemilere müdahale edilebilmesi için bayrak devletinin rızasının alınması esastır. Libya silah ambargosuna dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları bu yükümlülüğü ortadan kaldırmamaktadır” değerlendirmesinde bulunarak, AB’nin ne meşru Libya hükümetiyle ne Türkiye’yle ne de NATO’yla istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı’nın tarafsızlığının halihazırda tartışmalı olduğunu kaydetti. Aksoy, bu durumda Türkiye’den Libya’ya taşımacılık yapan gemilere uygulanan bu çifte standartlı ve hukuk dışı muamelenin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Oktay’dan kınama

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya’ya giden Türk gemisinin hukuk dışı aranmasına ilişkin, “AB’nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum.” dedi.

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