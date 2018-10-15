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Körpe zihinlere Rotaryen kıskacı

Çocukları hedef alan kitaplarında eşcinsellik propagandası yapan Koç grubuna ait Yapı Kredi Yayınları’nın ardından bu kirli oyuna Rotary kulüpleri de dahil oldu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:44
Körpe zihinlere Rotaryen kıskacı

Bir yanda eşcinseller, diğer yanda masonlar... Kirli fikirlerle çocuklarımızın yarınlarını teslim almak için çaba gösteren zehirli akımlara Rotaryenler de dahil oldu. Çocukları hedef alan kitaplarında eşcinsellik propagandası yapan Koç grubuna ait Yapı Kredi Yayınları’nın taktiğini uygulayan Rotary kulüplerinin “Çocuklarıma da Rotary’yi öğretmeliyim” isimli kitap basarak ücretsiz dağıttığı tespit edildi.

Böyle beyin yıkıyorlar

ABD’nin Şikago şehrinde Paul Harris adlı bir mason tarafından 1905’te statü sahibi insanları bir araya getirmek için kurulan masonik oluşumlar arasındaki Rotary Kulübü Türkiye’de gözünü çocuklara kadar dikmiş durumda. Akit’in ulaştığı bilgilere göre, körpecik dimağlara kitaplar üzerinden nüfuz etmeyi amaçlayan Rotaryenlerin çocuk kitabı 44 sayfa ve tamamı Türkçe. Seyhan Rotary Kulübü’nün basımını üstlendiği “Çocuklarıma da Rotary’yi öğretmeliyim” kitabı baştan sona beyin yıkama ifadeleriyle bezeli. İlk sayfasında “Rotary Kulübü, işinde ve mesleğinde başarılı olmuş, gönlü insan sevgisiyle dolu ve topluma hizmet için koşan insanların bir araya gelerek kurdukları dünya çapındaki bir derneğin adıdır” sözleri yer alan kitapta, Rotary’de dil, din, ırk ayrımının kesinlikle olmadığı öne sürülüyor.

Ailelerini araştırıyoruz!

Kitabın ilerleyen sayfalarında ise Rotaryenler, asıl karanlık yüzlerini yavaş yavaş gösteriyor. Sözde çocuk kitabın 18. sayfasında Rotary olmak için başvuran adayın “ideal bir aileye sahip olup olmadığının soruşturulduğu”nun vurgulanması dikkat çekiyor. Bahse konu ideal ailenin ölçülerinin ne olduğu ise açıklanmıyor. Sinsi faaliyetleriyle bilinen Rotary kulüplerinin “insanlığa hizmet amacı taşıdığı” iddia edilen kitapta, Rotary tarihinde gerçekleştirilen ilk toplum hizmetinin ABD’de kurulan bir “halk tuvaleti” olduğunun belirtilmesi tuhaf karşılanıyor.

13 yıldır dağıtıyorlar

Rotary kitabının ilerleyen sayfalarında vakfa 100 dolar ile 1000 dolar bağış yapanlara çeşitli ünvanlar verildiği yazılı. Rotaryen gençlere yönelik yaz kampı, meslek kursu, eğitim semineri gibi faaliyetlerde bulunulduğu kaydedilen kitapta bu eylemler çocuklara birer hedef olarak gösteriliyor. Çocukların beyinlerini masonik yönde yıkamak için dağıtılan 44 sayfalık kitap ülkemizde 13 yıldır dağıtılıyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 15:44
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