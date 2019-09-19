Korotçenko: Patriotlar ABD'yi rezil etti

Suudi Arabistan'ın ABD'den yüz milyarlarca dolarlık silah sistemleri almasına rağmen petrol tesislerini koruyamaması, Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemleri ve radarlarıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

Sputnik'e verdiği demeçte Patriot'ların durumunu yorumlayan Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, "Suudi Arabistan'daki olay, Patriot'lara için büyük bir itibar kaybı yaşattı. Pompeo'nun açıklaması, ABD'nin rezil olduğu gerçeğini gizleme girişimi" dedi.

Patriot'ların Suriye'deki Rus muadili Tor-M2 sistemlerinin Hmeymim Hava Üssü'nü İHA saldırılarına karşı emin bir şekilde koruduğuna dikkat çeken Korotçenko, "Hava savunma sistemleri, her türlü hedefi garantili bir şekilde imha edebilmeli, zaten bunun için üretiliyorlar. İmha oranı, %100'e yakın olmalı" ifadelerini kullandı.

Korotçenko, Patriot'ların parazitlere karşı düşük koruma ve yalnızca belirli açılarda ateşleme gibi bir dizi önemli dezavantajı bulunduğunu anlatarak, Rus hava savunma sistemlerinin avantajlarını şöyle sıraladı:

"Rus sistemleri hedefleri 360 derece görüş açısıyla imha ediyor. Parazitlere karşı yüksek korumaya sahipler ve Amerikan yapımı sistemler 30-50 dakikada ateşlemeye hazır hale gelirken S-300 veya S-400'lerin sadece 5 dakikaya ihtiyacı var, Tor-M2 ise hedefleri intikal halindeyken bile vurabilir."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi hava savunmasının alçak irtifa seyir füzelerini ya da insansız hava araçlarını (İHA) neden durduramadığına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" savunmasını yapmıştı. Pompeo, bu türden saldırıların çok daha az başarılı olması gerektiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan savunmasında, her biri yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve ABD'li savunma teknolojisi firması Raytheon tarafından oluşturulan altı adet Patriot taburu bulunuyor.