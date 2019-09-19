0553 313 94 23

Korotçenko: Patriotlar ABD'yi rezil etti

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Amerikan Patriot sistemleri tarafından korunan Suudi Arabistan'daki petrol rafinelerine düzenlenen saldırının Patriotların itibarına büyük bir darbe vurduğunu ve ABD'nin rezil olduğunu söyledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 18:08
Korotçenko: Patriotlar ABD'yi rezil etti

Suudi Arabistan'ın ABD'den yüz milyarlarca dolarlık silah sistemleri almasına rağmen petrol tesislerini koruyamaması, Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemleri ve radarlarıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

Sputnik'e verdiği demeçte Patriot'ların durumunu yorumlayan Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, "Suudi Arabistan'daki olay, Patriot'lara için büyük bir itibar kaybı yaşattı. Pompeo'nun açıklaması, ABD'nin rezil olduğu gerçeğini gizleme girişimi" dedi.

Patriot'ların Suriye'deki Rus muadili Tor-M2 sistemlerinin Hmeymim Hava Üssü'nü İHA saldırılarına karşı emin bir şekilde koruduğuna dikkat çeken Korotçenko, "Hava savunma sistemleri, her türlü hedefi garantili bir şekilde imha edebilmeli, zaten bunun için üretiliyorlar. İmha oranı, %100'e yakın olmalı" ifadelerini kullandı.

Korotçenko, Patriot'ların parazitlere karşı düşük koruma ve yalnızca belirli açılarda ateşleme gibi bir dizi önemli dezavantajı bulunduğunu anlatarak, Rus hava savunma sistemlerinin avantajlarını şöyle sıraladı:

"Rus sistemleri hedefleri 360 derece görüş açısıyla imha ediyor. Parazitlere karşı yüksek korumaya sahipler ve Amerikan yapımı sistemler 30-50 dakikada ateşlemeye hazır hale gelirken S-300 veya S-400'lerin sadece 5 dakikaya ihtiyacı var, Tor-M2 ise hedefleri intikal halindeyken bile vurabilir."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi hava savunmasının alçak irtifa seyir füzelerini ya da insansız hava araçlarını (İHA) neden durduramadığına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" savunmasını yapmıştı. Pompeo, bu türden saldırıların çok daha az başarılı olması gerektiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan savunmasında, her biri yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve ABD'li savunma teknolojisi firması Raytheon tarafından oluşturulan altı adet Patriot taburu bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 18:08
  1. ABD
  2. Patriot
  3. Suudi Arabistan
  4. İgor Korotçenko
  5. Mike Pompeo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'dan Van kedili "tbt" paylaşımı
    1. Başkan Erdoğan'dan Van kedili "tbt"..
    2. Zabıtanın ürünlerini topladığı Zeynep..
    3. Bakan Pakdemirli: Tarım destek..
    4. Define bulmak için doğa katliamı yaptı
    5. MHP’den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e..
    6. Yolda yürüyen kadın kabusu yaşadı
    7. Beşiktaş'la anlaşamadı Championship'e..
    8. Türkiye masaya yumruğunu vurdu: Galiba..
    9. Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı
    10. Korotçenko: Patriotlar ABD'yi rezil etti
    11. Türkiye'den çok sert Doğu Akdeniz..
    12. Balıkçı teknesinde ele geçirildi! Tam..
    13. Manchester United Astana maçı ne zaman..
    14. Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce..
    15. Öğretmen alımları İŞKUR öğretmen alım..
    16. İstanbul'da zincirleme kaza: Ölü ve..
    17. Eski Cumhurbaşkanı Zeydel Abidin..
    18. Cezaevinden kaçan zanlı uyuşturucuyla..
    19. Teröristlere darbe üstüne darbe!..
    20. TİKA'dan Cibuti'ye tarım desteği
    21. Tunceli'de korkutan yangını! İki ev..
    22. Korkutan yangın! Alev alev yandı
    23. Instagram yeni özelliğiyle geleceği..
    24. Yemen'de bombalı saldırı: Ölüler var
    25. Yufka mantı | Vazgeçemeyeceğiniz..
    26. Fenerbahçe'den TFF'ye kritik başvuru!
    27. Gazilerden Erdoğan'a ziyaret! "Biz bir..
    28. Adalet Bakanı Gül'den "yargı reformu"..
    29. Başakşehirli Robinho hapse girmemek..
    30. Makatta şişkinlik kanama için hangi..
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'
    Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!