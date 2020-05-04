"Koronaya yakalandı" haberlerinin ardından Zahid Akman'dan açıklama

Bugün Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman’ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı haberi medya organlarına yerini aldı.

Akman'ın hastalığı çok hafif geçirdiği ve şuanda işinin başında olduğu öğrenildi. Hastalığı uzun süre önce atlattığını ve sağlığının gayet iyi olduğunu ifade eden Akman şunları söyledi:

“Bugün bazı haber sitelerinde benim ve eşimin koronavirüse yakalandığımız ile alakalı haber yapıldı. Haber bir yönü ile doğru. Çünkü 30 gün önce biz de bu virüse maruz kaldık. Sağlık Bakanlığımızın değerli elemanları sayesinde evde aldığımız tedavi sonucu da iyileştik. Yaklaşık 1 ay önce bu gerçekleşti. Biz sonrasında da evde karantinaya devam ediyoruz. Konu ile ilgilenen, beni arayan, tüm dostlarıma bu vesile ile saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum”