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Dünya Koronaya yakalanan katil Esed öldü mü? Gerçek ortaya çıktı
Dünya

Koronaya yakalanan katil Esed öldü mü? Gerçek ortaya çıktı

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'i özel olarak takip eden gazeteci Şadi Helvacı'nın (Shadi Hulwa) adını kullanan Telegram hesabından Esed'in hayatını kaybettiği iddiası ortaya atıldı. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 19:14:00 -
Koronaya yakalanan katil Esed öldü mü? Gerçek ortaya çıktı

Esed rejiminin ajansı SANA, Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haberde Esed ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, 2-3 hafta süreyle evde karantina altında kalacakları belirtildi.

'Yoğun bakımda hayatını kaybetti' iddiası

Ancak bu bilginin doğru olmadığı öne sürüldü. Esed'i özel olarak takip eden gazeteci Şadi Helvacı'nın (Shadi Hulwa) adını kullanan Telegram hesabından yapılan paylaşımlarda Esed'in koronavirüs nedeniyle yattığı yoğun bakımda hayatını kaybettiği duyuruldu

Paylaşımı yapan kişi Esed'in cesedinin Şam'daki bir hastanede tutulduğunu sözlerine ekledi.

O iddia yalan çıktı

Ancak Telegram'dan yayılan o iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Helvacı'ya ait hesabın parodi hesap olduğu belirlendi.

Kaynak: Superhaber

 

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