Koronaya karşı bir tık’la ekonomik hamle

Tesettür giyim markası evde kalınan bu dönemde e-ticaret sitesini devreye aldı.

Koronavirüs alışveriş alışkanlıklarını etkiledi. Alışverişlerin büyük bölümü online olarak yapılıyor. Buradan hareketle muhafazakar modanın önde gelen markalarında Zühre, e-ticaret sitesini devreye aldı.

“E-ticarete ciddi yatırım yapıyoruz”

Markanın yönetim kurulu başkanı Erhan Yazıcıoğlu, “Yaşadığımız durumdan sonra insanlar dijital dünya ile daha yakından tanışma fırsatı buldular. Bu süreç, bütün insanlığa e-ticaret konusundaki eğitim sürecini zorunlu olarak başlattı. Bu durumu ekonomide doğru adımları atarak fırsata çevirmemiz gerekiyor. İstihdamımızı da çoklu satış yapma üzerine kuracağız. Geleneksel mağaza satışımı devam edeceğiz ve zincir mağazalara satışlarımızı da sürdüreceğiz. E-ticaret’e ciddi yatırım yapıyoruz. Kısa sürede e-ticare’te de Zühre olarak bir başarı hikayesi yazma hedefinde azimli ve umutlu bir ekiple çalışıyoruz” diye konuştu.