Koronavirüsün yeni türü tespit edildi! İşte tedirgin eden özelliği

Norveç'in Trondheim Belediyesi Başhekimi Dr. Tove Rosstad, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) farklı bir türünü tespit ettiklerini açıkladı.

Rosstad, şunları söyledi:

"Bu virüsün nerden çıktığını bilmiyoruz. Bugüne kadar Norveç'in genelinde bu tür virüs yoktu. Uluslararası veri tabanı incelendi, orada da bu türe rastlanmadı"

Bulaşma hızının daha yüksek olduğu tespit edildikten sonra virüsün mutasyon geçirdiğine kanaat getirdiklerini kaydeden Dr. Tove Rosstad, vaka sayısının giderek artacağını da sözlerine ekledi.

Tüm vakalarda hastalık hafif seyrediyor

Trondheim'de geçen hafta sonu, yedisi 20 yaş üstü gençler olmak üzere 8 yeni vaka kaydedilmişti. Tüm vakalarda hastalığın hafif seyrettiği kaydedildi

Geçen hafta şehirde yaklaşık bin kişinin karantinaya alındığı ortaya çıkmıştı.

16 binin üzerinde vaka tespit edildi

Norveç'te bugüne kadar toplamda 16 bin 400 kişi koronavirüse yakalanmış, 278 kişi hayatını kaybetmişti.