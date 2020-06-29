Koronavirüsün yeni fotoğrafını paylaştılar

Bilim insanları yini tip koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına devam ederken virüsün yeni bir fotoğrafı yayınlandı. Görüntü koronavirüsün tahminlerin ötesinde bir saldırganlığa sahip olduğunu ve zombi gibi davrandığını gösteriyor.

Tüm dünya koronavirüse çare bulmaya çalışırken dünyanın dört bir yanından bilim insanları aşı çalışmalarını da sürdürüyor.

Virüsle mücadelenin en önemli parçasının koronavirüsün vücuda girdikten sonra nasıl davranış sergilediğini bulmak olduğunu belirten uzmanlar çalışmalarında ilginç bir sonuç elde ettiler.

ABD'nin San Francisco Üniversitesi'nden bilim insanları koronavirüsün yeni bir görüntüsünü paylaşarak vücutta hücrelere nasıl zarar verdiğini açıkladılar.

Daha önce dünyada yaşanan hiçbir salgına benzemeyen Covid-19'da virüsün davranışlarını anlamakta ve bu yüzden de aşı ve tedavi çalışmalarında zorlanmakta olan bilim insanları yeni görüntüyle birlikte durumun düşünülenden daha vahim olabileceğini bildirdiler.

Virüs bulaşan hücrelerin "dokungaçlar" çıkardığını tespit eden bilim insanları, hastalıklı hücrelerin bu dokungaçları kullanarak yayıldığını açıkladı.

Virüs bulaşan hasta hücrelerin zombilere benzediğini söyleyen uzmanlar tutundukları sağlıklı hücrelere de Covid-19 bulaştırdığını keşfettiler.