Koronavirüsün nasıl kamuflaj yaptığı ortaya çıktı

Texas Üniversitesi Bilim Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu, koronavirüsün neden tehlikeli olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, virüsün bağışıklık sisteminden kendini uzun bir süre gizleyebildiği belirtildi.

Çalışma kapsamında, virüsün 'nsp16' adlı bir enzimi kullanarak RNA başlığını değiştirdiği, hücre içinde RNA kopyalama sürecini ele geçirdiği ve kendini kopyalamaya başladığı gözlemlendi.

Virüsün nsp16 enzimini kullanarak bir nevi kamuflaj edindiğine dikkat çeken araştırmacılar, söz konusu çalışmayla birlikte koronavirüse karşı yeni bir tedavi yöntemi geliştirmeyi hedefliyor.