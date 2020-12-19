Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili dikkat çeken iddia
Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğramasıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyinde tespit edilen ve vaka sayısı hızlı bir şekilde artan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün, nasıl kontrol edilebileceğini görüşmek için hükümeti acil toplantıya çağırdı.
Bunun üzerine Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, yaşanan gelişmeyi değerlendirdi.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Akan, dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Akan'ın ifadeleri şöyle:
"İngiltere Sağlık Baş Danışmanı, coronavirüsün mutasyonla ortaya çıkan yeni türünün daha hızlı yayılabildiği uyarısı yaptı. Vakaların artması üzerine başkent Londra dahil bazı bölgelerde kısıtlamalar başladı. Anlamı: Aşıya ilgi az..."