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Sağlık Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili dikkat çeken iddia
Sağlık

Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili dikkat çeken iddia

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğramasıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 20:10:00 -
Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla ilgili dikkat çeken iddia

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyinde tespit edilen ve vaka sayısı hızlı bir şekilde artan mutasyona uğramış Kovid-19 türünün, nasıl kontrol edilebileceğini görüşmek için hükümeti acil toplantıya çağırdı.

Bunun üzerine Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, yaşanan gelişmeyi değerlendirdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Akan, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Akan'ın ifadeleri şöyle:

"İngiltere Sağlık Baş Danışmanı, coronavirüsün mutasyonla ortaya çıkan yeni türünün daha hızlı yayılabildiği uyarısı yaptı. Vakaların artması üzerine başkent Londra dahil bazı bölgelerde kısıtlamalar başladı. Anlamı: Aşıya ilgi az..."

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