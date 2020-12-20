Koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'ye bir şok daha
Koronavirüsün daha bulaşıcı yeni bir türünün İngiltere'de ortaya çıkması hakkında açıklamalarda bulunan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, İngiltere ile hava yolu ulaşımını gece yarısından itibaren durduracaklarını açıkladı.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gece yarısından itibaren İngiltere'den gelecek tüm uçuşlar yasaklandı. Yarın İngiltere ve Güney Afrika'dan girişleri bir düzenleme ile kısıtlayacağız." ifadesini kullandı.
Spahn, kararın Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde alındığını ifade etti.