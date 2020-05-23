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Koronavirüsün kan gruplarıyla bağlantısı ne? Mehmet Ali Bulut'tan çarpıcı sözler

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün kan gruplarıyla yakından ilişkisi olduğunu söyledi. Bulut, virüsün B kan grubuna sahip olanları zayıflatmak amacıyla yapıldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 00:37:00 - 2020-05-23 00:44:35

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, koronavirüsün B kan grubunda yer alanları hedef almak için tasarlandığını söyledi.

Mehmet Ali Bulut, insanoğlunun yerleşim değişiklikleri ve tüketim alışkanlıkları sonrası yeni kan gruplarını meydana getirdiğini belirtti.

Bulut, koronavirüsten en çok B kan grubuna sahip olanların öldüğünü ve son dönemde 'C' adında yeni bir kan grubunun ortaya çıktığını öne sürdü.

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