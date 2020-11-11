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Sağlık Koronavirüsün genetiğinde gizlenmiş yeni bir gen keşfedildi
Sağlık

Koronavirüsün genetiğinde gizlenmiş yeni bir gen keşfedildi

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu koronavirüsün genetik kodunda gizlenmiş yeni bir gen keşfettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 21:42:00 -
Koronavirüsün genetiğinde gizlenmiş yeni bir gen keşfedildi

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu yeni tip koronavirüsün genetik kodunda gizlenmiş bir gen keşfetti. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli biyobilişim uzmanı Chase Nelson liderliğinde yürütülen araştırma kapsamında keşfedilen 'ORF3d' isimli genin, diğer genlerin kodlu dizilimleriyle örtüştüğünden nükleotit dizilimde etkin biçimde gizlendiği belirtildi.

Keşfedilen yeni genin klinik bir önemi olup olmadığını bilmediklerini dile getiren araştırmacı Nelson, "Bu genin, antikor yanıtının aksine T-hücresi yanıtıyla belirlenmesinin nispeten olasılık dışı olduğunu öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Nelson, koronavirüsün en uzun RNA virüsleri arasında yer aldığını, bu nedenle diğer RNA virüslerinden daha aldatıcı olabileceğini kaydetti.

Çalışmanın ayrıntıları 'Elife' dergisinde yayımlandı.

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