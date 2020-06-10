Yeniakit.com.tr’de gazeteci Mehmet Özmen’in moderatörlüğünü yaptığı programda Rotterdam İslam Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet İlker, ‘Avrupa’da İslam ve İslami Eğitim’ konusunda merak edilen soruları cevapladı.

Mehmet Özmen: Hoşgeldiniz sayın İlker, Hollanda'da koronavirüs süreci eğitimi nasıl etkiledi?

Rotterdam İslam Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet İlker: Şimdi ilkokul ve liseler açık ancak üniversiteler Hollanda'da kapalı durumdu. Eylül ayında tamamen açılacak. Bizim üniversitemizde online olarak ders verildi. 2 hafta önce sınavlarımızı yaptık.

Mehmet Özmen: Avrupa'da Müslümanların sayısında artış olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili neler söylersiniz?

Rotterdam İslam Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet İlker: Avrupa'da Fas ve Türkiye'den gelenlerle sayı çoğalmış, ancak asıl nokta Hollanda anayasası gereği her din kendi okulunu açabiliyor. 11 Eylül saldırısından sonra İslam algısında Avrupa'da bir değişiklik oldu. Özellikle 80'den sonra doğan 2. ve 3. nesil sonrası İslam dini ile ilgili bilgilendirme için eğitim bir zorunluluk oldu. Hollanda'da bir CEO senelerce bir cami ve muhabbet edecek bir imam bulamamış. Bizim üniversiteden mezun bir imamla birlikte cami ziyaretlerinde bulunmaya başlamış. Artık Avrupalılar karşısında kendi dillerini konuşan akademisyen ve imam buluyorlar.

Eskiden yaşlı insanlar camilere giderken şimdilerde gençleri de görmeye başlıyoruz. Başörtülü bir hanımın Hollanda'da sistemin içerisine girmesi de iletişim arttı. Müsbet Hollandalı insanların bakışları değişti. Koronavirüsle birlikte Ezan sesi yükseldi. Önceden ezan okumak mümkün değildi. Hollandalılara ezanı sormuşlar onlar da çok etkilendiklerini ifade etmişler.

Roterdam'da Avrupalılar camiye gelip nasıl namaz kılıyorsunuz biz de kılabilir miyiz diye teklifte bulunuyoruz. Irkçılık yapan iki siyasetçi de İslamiyeti kabul etti.

Mehmet Özmen: Koronavirüsün etkisiyle Avrupa'da Müslümanların sayısı arttı diyebilir miyiz?

Rotterdam İslam Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet İlker: Biz bunu canlı canlı yaşadık. Bir Hollandalı bizim çevirmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i okumuş ve bize bir mektup yazıp aydınlandığını ifade etmişti. Koronavirüsten sonra peygamberimizin vermiş olduğu tavsiyeler, el yıkama, kalabalığa girmeme, şehri terk etmeme gibi hadisler şehrin her yerinde panolarda yer aldı. İnsanlar İslamiyeti merak eder oldu. İnsanlar artık camiye gelip Müslüman olmak istiyorlar.

Türkiye'den de üniversitemize çok sayıda başvuru yapılıyor. Bizim üniversitemizde yüzde 75 Hollandaca yüzde 25 Arapça olacak şekilde eğitim veriliyor. Ayrıca Hollandalılar da Arapça öğrenmik için Üniversitemize başvuruyor.

Bizim üniversitemize kayıt yaptıranların çoğu bayan ben bunda bir rahmet görüyorum. Kadınlarımız çocuklarımızı yetiştiriyor çünkü. Hollanda Diyanet Vakfı bile bizim öğrencilerimize iş imkanı tanıyor. Yurt dışından gelecelerin mutlaka dil bilmeleri gerekiyor. Bu da İngilizce olarak öne çıkıyor tabiki.

Bediüzzaman hazretleri "Ümitvar olunuz diyor" inşallah çok daha iyi şeyler olacaktır. Program için sizlere teşekkür ederim.